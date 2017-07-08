مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع مساعدات إيوائية للساحل الغربي باليمن

واس-فجر:

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة عدن اليوم، مشروع توزيع مساعدات إيوائية للساحل الغربي ووادي حضرموت تشتمل على الخيام والبطانيات والبسط، بحضور وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة الدكتور عبدالرقيب فتح ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة صالح الذيباني وعدد من المسؤولين اليمنيين.

ويستهدف المشروع الذي ينفذ بتمويل من المركز ويستمر لمدة شهرين حوالي 3000 أسرة من النازحين في أرياف مدينة المخا وأرياف مديرية المضاربة ومديريتي السوم و ساه بوادي حضرموت ويتم التنفيذ من خلال الشريك المحلي ائتلاف الخير للإغاثة.

وفي تصريح صحفي أشاد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة الدكتور عبدالرقيب فتح بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية في دعم مشاريع إنسانية يستفيد منها النازحين والفقراء في مختلف محافظات الجمهورية وقال: إن أهلنا في الساحل الغربي عانوا كثيرًا من النزوح وسوف يمثل لهم هذا الدعم حافزا للصمود ومواجهة ظروف الحياة التي خلفتها الأزمة في اليمن.

من جانبه أوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن أن هذا المشروع يأتي بعد معاناة أشقائنا النازحين في الساحل الغربي و المحتاجين من وادي حضرموت من النقص الشديد في مواد الإيواء حيث يسكنون في العراء أو تحت الأشجار، مشيرًا إلي أن هذا المشروع يعـد نوعيًا وسيكون له أثر إيجابي وملموس في التخفيف من معاناة الأسر النازحة – بإذن الله وتـعد مشاريع الإيواء أحد المشاريع الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وضمن عشرات المشاريع الإغاثية والإنسانية، التي ينفذها المركز في اليمن في مختلف المجالات.