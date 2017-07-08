اعتقال 6 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي

واس-فجر:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ستة فلسطينيين من محافظتي قلقيلية و الخليل وجنين .

وأفادت مصادر محلية وأمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين فلسطينيين من محافظة الخليل ، جنوب الضفة الغربية، واقتادتهما بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما إلى جهة غير معلومة ، فيما داهمت تلك عدة أحياء بمدينة الخليل وبلدتي يطا وإذنا ، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مداخل مدينة الخليل الشمالي والجنوبي ، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات الفلسطينيين، ما تسبب في إعاقة مرورهم .

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين فلسطينيين من مدينة قلقيلية وتم نقلهما لجهة مجهولة ، واعتقلت كذلك شابين فلسطينيين من قرية الجلمة شمال شرق جنين عقب مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما .