تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بنجران

واس_فجر

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة نجران، وفيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.

وقال تعالى ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون ).

أقدم / عبدالله بن محمد بن صالح الصيعري – سعودي الجنسية – على قتل / علي بن مسلم بن كرامة الصيعري – سعودي الجنسية – وذلك بدعسه بسيارة مما أدى لوفاته إثر خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / عبدالله بن محمد بن صالح الصيعري – سعودي الجنسية – اليوم الاثنين الموافق 16 / 10 / 1438هـ بمدينة نجران بمنطقة نجران.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره ،والله الهادي إلى سواء السبيل.