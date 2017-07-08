مؤتمر في كراتشي: رفض قطر المطالب الخليجية يزيد من المشكلات ..وتعرِّض أمن الخليح للخطر بعلاقتها مع إيران

متابعات -فجر

قال المتحدّثون ‏في مؤتمر وحدة الأمة الذي نظّمه مجلس علماء باكستان في كراتشي أن مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة هما محور الأمة المسلمة والتجرؤ على المساس بحرمة بيت الله الحرام والمسجد النبوي، هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء من قِبل المجموعات المتطرفة، ‏

جاء ذلك خلال مؤتمر شاركت فيه قيادات من مختلف الجماعات والمذاهب السياسية ‏والفكرية وترأسه رئيس مجلس علماء باكستان، الحافظ محمد طاهر محمود أشرفي؛ وأشار المتحدثون إلى أن الأمة كلها تقف ضدّ هذه العمليات الإجرامية التي ينفّذها “داعش” و”حزب الله” ‏وغيرهما من التنظيمات الإرهابية.

وأضاف المتحدثون أن رفض قطر المطالب الخليجية يزيد من المشكلات والتعقيدات، وعلى تركيا أن تبذل جهدها ‏للمصالحة بدل أن تكون طرفاً يسبّب تفرقة الأمة المسلمة،مؤكدين أن الإرهاب والتطرف تسبّبا في خسائر فادحة للأمة الإسلامية، خصوصاً أن ‏المعتدين على بيت الله الحرام وعلى المسجد النبوي يشجعون الفرقة والخلاف في صفوف الأمة المسلمة.

وقال رئيس مجلس علماء باكستان؛ أن مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة هما مركز الأمة الإسلامية، وأن الحملات التي تقوم بها القوى الأمنية في المملكة العربية السعودية ‏تلقى إشادة من جميع أبناء العالم الإسلامي، لافتاً إلى أن الإرهابيين تجاوزوا الخطوط الحمراء العريضة كافة، فلذا لا يجوز لنا أن نظل نشاهد ‏الجرائم الإرهابية التي تستهدف مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

واضاف: “القوى الخارجية بدأت تتدخّل في الشؤون الداخلية للدول ‏الإسلامية تحت هذا العنوان، وتهدف أولاً وقبل كل شيء، إلى التلاعب بأمن وسلامة الحرمين الشريفين، ولكن القيادة السعودية تتحرّك ‏في الوقت المناسب لإفشال هذه المخططات دائماً”.

وتابع: “يجب على قطر أن تبتعد عن تعزيز علاقاتها مع إيران، وأن تبحث عن حل لهذه المسائل عبر التفاوض مع إخوانها في ‏دول مجلس التعاون الخليجي، لأن قطر تقوم عبر تعزيز علاقاتها مع إيران بتعريض أمن الخليج وأمن المملكة والحرمين الشريفين ‏للخطر”.

فيما رفع المؤتمر التهنئة للمملكة العربية السعودية بعد نجاحها في الأيام الأخيرة من رمضان المبارك في إبطال عملية إرهابية ‏تستهدف بيت الله الحرام، وذلك يعود للجهود المباركة لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية ‏الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، كما أدان المؤتمر الهجمات التي تعرضت لها مدينتا باراتشينار وكويته في باكستان وسقط ‏على أثرها ضحايا مدنيون.

واكد المشاركون في المؤتمر أن الوقت قد حان لتتحد الأمة المسلمة من المملكة العربية السعودية إلى باكستان اتحاداً ‏فكرياً وعسكرياً ضدّ القوى الإرهابية والخارجية والتكفيرية، ولابد من التوجّه الفوري لاتخاذ خطوات فعالة في هذا الصدد.