إصابة رجل أمن بإطلاق نار في ” القطيف “

متابعات -فجر

تعرض رجل أمن للإصابة بطلق ناري في القطيف أثناء مروره بسيارته الخاصّة بطريق زراعي بالمحافظة ،وحالته الصحية مستقرة .

ومن جانبه ،صرّح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأنه عند الساعة السادسة من مساء الأحد باشرت شرطة محافظة القطيف بلاغاً عن تعرُّض رجل أمن لإطلاق نار في أثناء مروره بسيارته الخاصّة بطريق زراعي بمحافظة القطيف؛ ما نتج عنه تعرُّضه لإصابات من شظايا زجاج المركبة، وحالته الصحية مستقرة، ولله الحمد.

وباشرت الجهات المختصّة بشرطة محافظة القطيف إجراءات الضبط الجنائي للجريمة لتحديد دوافعها والمتورّطين فيها.