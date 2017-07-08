طريقة حماية بشرتك من أشعة الشمس الضارّة

متابعات _فجر

يزيد تعرضك لأشعة الشمس مع حلول فصل الصيف، وتكثر لقاءاتك مع الأصدقاء، مما يضطرك لحماية بشرتك من أشعة الشمس المؤذية، بالإضافة إلى وضع الماكياج باستمرار للظهور بأبهى طلّة.

اختاري مستحضراتك بدقة واحرصي على أن تكون متعددة الفوائد لتوفير الوقت من جهة، وتعزيز جاذبية بشرتك وحمايتها من جهة أخرى. فسواء كنت تبحثين عن مستحضر للأساس يُوحّد لون بشرتك، أو تريدين أحمر للخدود يساهم في إشراق طلّتك، يتوافر في الأسواق الكثير من مستحضرات التجميل المتعددة الفوائد والمزودة في الوقت نفسه بعامل وقاية من أشعة الشمس الضارة. ولمعرفة كيفية حماية بشرتك والحصول على الماكياج الذي تريدينه معاً، إليك هذا الدليل.

تحضير البشرة

ابدئي خطوات وضع ماكياجك مع المستحضر التمهيدي المزود بعامل وقاية لدرء أضرار أشعة الشمس، وفي الوقت نفسه تحضير بشرتك للماكياج وتقليص ظهور الخطوط الرفيعة والمسامات المفتوحة وتزويدها بمضادات الأكسدة وتعزيز نعومتها وإشراقها قبل وضع الماكياج.

توحيد لون البشرة

تماماً كما تبدلين ملابسك مع تبدّل المواسم، عليك أن تقتني صيفاً مستحضراً لتلوين بشرتك بتركيبة خفيفة ملائمة لنوعية بشرتك ومعزِّزة للإشراق ومصحِّحة للون البشرة ككريم الـ BB أو CC بتركيبته المقاومة لأشعة الشمس والمحاربة للجذور الحرّة الناجمة عن التلوث والاستعمال المفرط للهواتف الذكية والحواسيب.

نظرات مشرقة

امنحي نظراتك إشراقة آسرة وتخلّصي من الدوائر السوداء وانتفاخ الجفون باستعمالك مستحضر خافي العيوب الذي يعمل على إخفاء العيوب بلمح البصر، على أن تختاري منه المزود بعامل وقاية من أشعة الشمس الضارة، فالبشرة الرقيقة حول العينين تتأثر سريعاً عند التعرّض لأشعة الشمس من دون حماية فتجف وتظهر حولها الخطوط الرفيعة.

البودرة الشفافة

تفادي لمعان بشرتك صيفاً باستعمالك البودرة الشفافة التي تثبّت الماكياج وتخلّصك من الإفرازات الدهنية خلال اليوم وتحمي بشرتك من أضرار الشمس بفضل تركيبتها المتطورة الغنية بالمكونات المغذية والملطفة.

المستحضرات المسمّرة

إذا كنت تفضلين عدم التعرض للشمس من أجل الحصول على سُمرة جذابة، ننصحك باستعمال المستحضرات المسمّرة التي تحمي بشرتك من أشعة الشمس الضارة أيضاً نظراً لاحتوائها على عامل وقاية. انثري القليل منها أو الكثير، بحسب النتيجة التي تريدين الحصول عليها، على وجهك وجسمك لسُمرة فورية، جذّابة وآمنة.

تغطية تامّة

إذا كنت كالكثيرات اللواتي يفضّلن التغطية التامة من مستحضرات الأساس، ننصحك باقتناء سائل الأساس الملائم لنوعية بشرتك والذي يصقلها وينعّمها ويعزز إشراقها بشكل طبيعي ويخفي عيوبها ويثبت طويلاً من دون إثقالها مع فعاليته في حمايتها من أشعة الشمس الضارة.

حماية الشفتين

عند استخدامك مستحضرات الحماية من أشعة الشمس بالكمية الموصى بها تماماً على بشرتك، يُستحسن ألا تهملي شفتيك أبداً باستعمالك مستحضرات الشفاه الملونة والمزودة بعامل وقاية لحمايتهما من أشعة الشمس الضارة ومنحهما لوناً جذاباً، بالإضافة إلى ترطيبهما وتغذيتهما بتركيبتها المزودة بالفيتامينات والزيوت المرطّبة.