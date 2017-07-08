إطلاق نار على مواطنين من مصدر مجهول بالعوامية

متابعات _فجر

تعرض مواطنين لإطلاق نار من مصدر مجهول أثناء تواجدهما بالقرب منزلهما بالعوامية

صرح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن شرطة محافظة القطيف باشرت عصر يوم الأحد بلاغين من مستشفى القطيف المركزي عن إسعاف مواطنَين اثنين إثر تعرضهما لإطلاق نار من مصدر مجهول أثناء تواجدهما بالقرب من منزليهما ببلدة العوامية

واتضح أن أحدهم في العقد الخامس من عمره وتعرض لإطلاق نار عند الساعة الرابعة عصراً ، كما أصيب مواطن آخر في العقد الثالث من عمره بطلق ناري بكتفه الأيسر عند الخامسة عصراً وحالته الصحية مطمئنه ولله الحمد.

وقد باشر المختصون بشرطة محافظة القطيف إجراءات الضبط الجنائي لكلا الحادثين للكشف عن ملابساتهما وتحديد المتورطين فيها.