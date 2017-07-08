النحاس: تدشين الخط الملاحي بين الدوحة وطهران خيانة عظمى والقطريين لن يصمتوا طويلاً

متابعات -فجر

قال عضو مجلس الشورى، الدكتور إبراهيم النحاس، أن تدشين الخط الملاحي بين الدوحة وطهران يمثل مرحلة جديدة، تمثل خيانة عظمى والشعب القطري لن يصمت طويلاً على هذه الخيانة.

واشار النحاس لـ”سكاي نيوز عربية” إلى أن الشعب الإيراني ينبذ نظامه السياسي، فما بالك أن ينضم إليه النظام القطري الذي خان؟

وقد اعلنت إيران الأربعاء الماضي تدشين خط ملاحي جديد، يربط بين ميناء “بوشهر” الإيراني وقطر؛ بهدف زيادة الصادرات الإيرانية غير النفطية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا”.

وسيتم تدشين الخط الملاحي قريبًا و سيساعد علي زيادة صادرات المحافظة الإيرانية إلى الدوحة، متوقعًا ارتفاع صادرات بوشهر من المنتجات غير النفطية ومكثفات الغاز إلى 10 مليارات و600 مليون دولار خلال العام الحالي.