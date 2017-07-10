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الأرصاد:طقس حار على معظم مناطق المملكة

1 تعليق

  1. الشريف فيصل ابوعمرين

    الله يرحمنا برحمته

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