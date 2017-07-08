أمراض “الجهاز الهضمي” الشائعة في فصل الصيف وكيفية علاجها

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أمراض الجهاز الهضمي الشائعة في الصيف وطرق علاجها لا بد من معرفتها والتنبه لها، كون هذا النوع من الامراض يمكن أن يتسبب بالعديد من الأعراض الصحية غير المحمودة والتي تؤثر على صحة الانسان بشكل مباشر وضار. وتحدث أمراض الجهاز الهضمي في الصيف نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والرطوبة العالية، وهو ما ينعكس سلباً لجهة الاصابة بالامراض ومنها أمراض الجهاز الهضمي. مع العلم ان هناك امراض اخرى يمكن ان تتسبب بها حرارة الصيف المرتفعة، كالامراض الجلدية والامراض التنفسية. تعرفي معنا اليوم على البرز امراض الجهاز الهضمي الشائعة في الصيف و طرق علاجها. امراض الجهاز الهضمي الشائعة في الصيف • الاسهال: ويحدث نتيجة زيادة حرارة جسم الانسان وبالتالي زيادة التعرق، كما ان التسمم الغذائي من ابرز مسببات الاسهال في الصيف، ما ينتج عنه حالات شديدة في الذهاب للحمام مصحوبة احياناً بالتقيؤ. لعلاج الاسهال في الصيف، ينصح دوماً بالنظافة التامة في تحضير الطعام وتقديمه، بدءاً من غسل الخضروات والفواكه جيداً من اثار المبيدات الحشرية، وكذلك التقليل من تناول الاطعمة الجاهزة والسريعة المشبعة بالدهون والزيوت، مع شرب الماء بكميات كبيرة لتعويض نقص السوائل في الجسم. • الامساك: لا يعتبر الامساك مرضاً بحد ذاته، لكنه حالة صحية ناتجة عن عدة مشاكل صحية، سببها الرئيسي عدم جودة النظام الغذائي المتبع لجهة تناول الالياف اكثر وقلة شرب الماء وتناول الطعام بسرعة وعدم المضغ بشكل جيد. كما ينتج الامساك ايضاً عن كسل في عملية الهضم او توتر عضلات المعدة او التوتر العصبي الذي يعيق عمل الامعاء. وينصح الاشخاص الذين يعانون من الامساك خاصة في الصيف، بضرورة تضمين نظامهم الغذائي المزيد من الخضروات والفواكه الغنية بالالياف، وكذلك تناول الخبز الاسمر وشروبة الخضار التي تعمل على تسهيل عمل الامعاء وبالتالي منع الامساك او علاجه. كما ينصح هؤلاء بممارسة الرياضة التي تساعد على تنشيط الكبد وزيادة افراز الصفراء المساعدة في هضم الطعام، ويمكن تناول كوب من الماء الدافئ مع القليل من عصير الليمون او بدونه قبل وجبة الفطور وقبل النوم للتخلص من الامساك. كما يجب تجنب بعض مصادر الغذاء المسببة للامساك او التي تزيد من حدته، كالبيض المسلوق والشاي. • الانتفاخ: تحديداً انتفاخ البطن الناتج بالدرجة الاولى عن عسر الهضم وتمدد المعدة، وذلك نتيجة ابتلاع كمية كبيرة من الهواء خلال تناول الطعام او عند مضغ العلكة. ويمكن علاج انتفاخ البطن والتخلص من غازات المعدة بتناول البصل والكرفس، كما يمكن تناول بعض مشروبات الاعشاب والنباتات كالزنجبيل والقرفة والليمون والكمون لعلاج مشكلة الانتفاخ. • التسمم الغذائي: السبب الاول لحدوث التسمم الغذائي هو عدم نظافة الطعام او المكان الذي يقدم فيه، وايضاً انتهاء مدة صلاحية الطعام او المكونات المستخدمة فيه. من اعراض الاسهال، والتقيؤ والاغماء مع صعوبات في التنفس والكلام، وفي حالة عدم علاج التسمم الغذائي بسرعة ووقت مناسبين، يمكن ان تحدث الوفاة لا سمح الله. ويعتبر عصير الجرجير وتناول البقدونس والسبانخ والفراولة والليمون من الطرق الطبيعية لعلاج التسمم الغذائي البسيط. امراض الجهاز الهضمي الشائعة في الصيف ايضاً؛ • الدوسينتيريا.• الديدان المعوية والبكتيرية.•تهيج القولون.•الام المعدة.