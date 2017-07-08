وزارة الصحة اليمنية تعد خطة للحد من انتشار وباء “الكوليرا” في عدن

متابعات-فجر :
أعلن وزير الصحة اليمني، ناصر باعوم، أن وزارته بصدد تنفيذ خطة استجابة سريعة لمواجهة وباء الكوليرا في مديريات محافظة عدن.
جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء التخطيطي الذي عُقد اليوم في عدن لمناقشة التدخلات في مجال المياه والاصحاح البيئي للحد من سريان فاشية الاسهالات المائية الحادة في المناطقة الساخنة في مدن وبلدات المحافظة.
وقال الوزير باعوم، وفقا لما ذكرته ” وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ” إن الخطة من شأنها أن تساهم في التخفيف التدريجي من انتشار الوباء في مختلف المناطق المستهدفة في المحافظة .
من جهته، أوضح وزير الادارة المحلية في الحكومة اليمنية، عبدالرقيب فتح، في ذات الفعالية أن الحكومة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة تنفيذ مشاريع في عدن متعلقة بمواجهة الكوليرا .