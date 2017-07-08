أهلي طرابلس يتأهل إلى دور الـ8 بأبطال أفريقيا عقب تعادله مع الزمالك المصري

متابعات-فجر :

خطف فريق الأهلي طرابلس الليبي تعادلًا مثيرًا من مضيفه الزمالك المصري بنتيجة هدفين لهدفين ليتأهل إلى دور الـ 8 في دوري أبطال أفريقيا، أمس الأحد. وعلى ملعب برج العرب بالإسكندرية تقدم الزمالك في الدقيقة 13 عن طريق باسم مرسي، وحصل الأهلي الليبي على ركلة جزاء سجل منها محمد الغنودي هدف التعادل، لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.ولعب الزمالك الشوط الثاني بـ 10 لاعبين بعد طرد لاعبه محمود حمدي.وفي الشوط الثاني تقدم الفريق الليبي عن طريق فيفيان مابيدي في الدقيقة 69، ليسجل بعدها الزمالك هدف التعادل في الدقيقة 75 عبر معروف يوسف.وفشل الزمالك في استغلال هجماته في الوقت المتبقي ليودع البطولة، في حين لحق الأهلي طرابلس باتحاد العاصمة الجزائري إلى الدور المقبل.ورفع الأهلي الليبي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني ليصعد لأول مرة في تاريخه إلى دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا.ويلتقي الأهلي طرابلس في الدور المقبل مع النجم الساحلي التونسي، في حين يلعب اتحاد العاصمة ضد فيروفياريو دا بيرا من موزمبيق.