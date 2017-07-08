“وزير الخارجية المصري” يؤكد عزم الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على تغيير سياسات “قطر”

متابعات-فجر :

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري،أمس الأحد، أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب عازمة على تغيير السياسة القطرية الداعمة للإرهاب. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية سامح شكري تلقي اتصالاً هاتفياً، أمس الأحد، من الممثلة العليا للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الاتصال تناول آخر تطورات الأزمة القطرية، حيث أكد شكري عزم كل من مصر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة على تغيير السياسات القطرية التي تقف خلف زعزعة الاستقرار الإقليمي من خلال دعم وتمويل وإيواء التنظيمات الإرهابية.

وأعربت موغيريني عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع مصر في الحرب ضد الإرهاب، مشيدة بالرؤية المصرية الشاملة التي تدعو لمحاصرة ظاهرة الإرهاب من جميع الجوانب الفكرية والمالية والتنظيمية.وقال إن شكري وموغيريني استعرضا في اتصالهما التحضير لاجتماع مجلس المشاركة بين مصر و الاتحاد الأوروبي الذي ينعقد أواخر الشهر الجاري، حرصاً من الجانبين على إعطاء دفعة قوية للعلاقات المصرية الأوروبية خلال المرحلة المقبلة.وحرصت موغيريني خلال الاتصال على تقديم التعازي في ضحايا حادث رفح الإرهابي.