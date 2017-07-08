وفاة وإصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم مروع شمال الطائف

متابعات-فجر :

لقي خمسة أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنين آخرين ، أمس الأحد، في حادث تصادم بين مركبتين، على كوبري عشيرة باتجاه تربة شمال الطائف. وأوضح المتحدث لهيئة الهلال الأحمر بالطائف،شادي الثبيتي ، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالطائف تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على كوبري عشيرة باتجاه تربة، وعلى الفور تم إرسال فرقتين للموقع، وعند وصولها تبين أن بالموقع سبع حالات.واتضح أنه بالموقع خمس وفيات وإصابتين؛ ما استدعى تقديم الخدمة الإسعافية الطبية، ونقل الإصابات على وجه السرعة إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري.