“واشنطن” ترفع حظر الأجهزة الإلكترونية على طائرات المملكة الأردنية

متابعات-فجر :

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أن ركابها المتوجهين إلى الولايات المتحدة، بات في وسعهم الآن أن يحملوا معهم أجهزة إلكترونية كبيرة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وصرح رئيس الخطوط الملكية الأردنية ستيفان بيتشلر، في بيان، أن الشركة، التي تسير رحلات إلى نيويورك وشيكاغو وديترويت من العاصمة عمّان، رفع عنها الحظر بعد تطبيق الإجراءات الأمنية الجديدة على الرحلات المتجهة للولايات المتحدة.وبهذا تنضم الملكية الأردنية إلى طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية التركية التي أعلنت كل منها الأسبوع الماضي رفع الحظر الأمريكي للأجهزة الإلكترونية.وكانت الولايات المتحدة حظرت في (مارس) الماضي حمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الإلكترونية الكبيرة الأخرى على متن رحلات مباشرة من عشرة مطارات في ثمان دول هي: مصر والمغرب والأردن والإمارات والسعودية والكويت وقطر وتركيا، بغية التصدي لمخاوف من إمكان إخفاء قنابل في تلك الأجهزة الإلكترونية.أما الشركات التي تفشل في الوفاء بالشروط الأمنية الجديدة، فسيظل ركابها ممنوعين من حمل أجهزتهم الإلكترونية داخل الطائرات.