اليمن.. مقتل وإصابة العشرات من عناصر مليشيا الحوثي في غارات جوية مكثفة للتحالف على تعز

متابعات-فجر :

قتل ما لا يقل عن 13 شخصاً من الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح وأصيب 17 آخرين اليوم الأحد، في قصف للبوارج البحرية التابعة لقوات التحالف العربي، بمحافظة تعز (276) كم جنوب صنعاء.ونقل موقع الجيش التابع للحكومة الشرعية، عن مصادر ميدانية قولها، إن البوارج الحربية استهدفت بأكثر من 25 صاروخاً مواقع وتجمعات للانقلابيين، في منطقة الهاملي بمديرية موزع ومركز المديرية ومعسكر خالد ابن الوليد بمفرق المخا غربي تعز.وأوضحت المصادر أن “القصف أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 وإصابة 17 آخرين في صفوفهم بينهم قيادات ميدانية، علاوة على تدمير خمس عربات عسكرية ومخزناً للأسلحة”.وفي سياق متصل، نقل الموقع عن المصادر نفسها القول إن “مقاتلات التحالف العربي قصفت بثلاث غارات عربات عسكرية للميليشيا الانقلابية في منطقة البرح غربي مديرية مقبنة، فيما استهدفت بعدة غارات تجمعات للانقلابيين شرقي منطقة يختل شمالي مديرية المخا وفي مديرية دمنة خدير شرقي تعز”.وتأتي تلك الغارات وسط استمرار المعارك المسلحة بين مسلحي الحوثيين وقوات صالح من جهة، والقوات الحكومية من جهة ثانية، في الجبهة الشرقية لمدينة تعز.وأضاف موقع الجيش أن “المواجهات اندلعت عقب هجوم نفذته عناصر انقلابية مصحوب بقصف مدفعي على مواقع للجيش الوطني”، مشيراً إلى تمكن الآخيرين “من دحر العناصر الانقلابية المهاجمة وإجبارها على التراجع والفرار، وتكبيدها عدد من القتلى والجرحى”.