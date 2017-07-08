شظايا مقذوف حوثي تُصيب مواطن بمحافظة العارضة وتضرر مركبتين

متابعات – فجر

أدى سقوط مقذوفات حوثية باتجاه محافظة العارضة الى إصابة مواطن وتلفيات بمركبتين مساء اليوم الأحد.

واوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى بنزعبدالله القحطاني بأن فرق الدفاع المدني باشرت مساء اليوم الأحد الموافق 1438/10/15هـ بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكريه أطلقتها عناصر حوثية من داخل الاراضي اليمنية بإتجاه محافظة العارضه مما نتج عنها اصابة مواطن ، وتضرر مركبتين ،

مبينا بأن الجهات المعنية بأسرت نقل المصاب الى المستشفى ، وتنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمده في مثل هذه الحالات . والله ولي التوفيق