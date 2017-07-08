الجامعة العربية تنعى نائب الأمين العام “أحمد بن حلي”

واس – فجر

نعت جامعة الدول العربية اليوم ببالغ الحزن والأسى، نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي، الذي وافته المنية صباح اليوم في كندا بعد صراع مع المرض.

وعبر الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في بيان له اليوم، عن خالص التعازي لأسرة الفقيد ولدولة الجزائر بلد الفقيد، مؤكدا أن جامعة الدول العربية فقدت أحد قامات الأمانة العامة وعلماً من أعلام العمل الدبلوماسي العربي.

وثمن أبو الغيط في هذا الصدد الجهود التي بذلها السفير بن حلي من أجل خدمة أهداف ومبادئ الجامعة العربية، مبيناً أن الفقيد كانت تربطة علاقات طيبة بالعاملين في الأمانة العامة للجامعة، ومع ممثلي الدول الأعضاء وكافة مؤسسات العمل العربي المشترك.