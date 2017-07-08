وفاة نائب أمين الجامعة العربية السفير أحمد بن حلي عن 77 عاماً

متابعات – فجر

توفي نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير الجزائري أحمد بن حلي اليوم الأحد في كندا عن عمر يناهز 77 عاما، بعد صراع مع المرض،وذلك حسبما أعلن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية عبر صفحته بـ”فيس بوك” قائلاً: “بمزيد من الحزن ننعى إلى كل أصدقائه وإحبائه السفير أحمد بن حلي نائب أمين عام الجامعة العربية بعد أن وافته المنية في كندا حيث كان يتلقى العلاج من مرض عضال”.

يُذكر أن بن حلي دبلوماسي جزائري، وُلد في 26 أغسطس 1940، ويعد ثاني شخصية تتولى منصب نائب الأمين العام بعد التونسي نور الدين حشاد، وهو النائب الوحيد الذي تم التجديد له، نظرا لكفاءته وخبرته الطويلة في منظومة العمل العربي المشترك.

من جانبه أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر أحمد عبدالعزيز قطان أن وفاة السفير الجزائري أحمد بن حلي خسارة كبيرة للجامعة وللعمل العربي المشترك ووجه خالص العزاء لعائلته، حيث ذكر عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر تغريدات “علمت بأسف بالغ بنبأ وفاة الأخ العزيز أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووفاته خسارة كبيرة للجامعة وللعمل العربي المشترك، وأوجه خالص العزاء لعائلته، راجيا من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون”.