تشيلسي يضم الألماني “روديجير” لمدة 5 مواسم

وكالات – فجر

أكمل فريق تشيلسي، حامل لقب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليج)، اليوم الأحد ،إجراءات ضم المدافع الألماني أنطونيو روديجير لاعب فريق روما الإيطالي لمدة خمسة أعوام .

وانضم روديجير (24 عاما) إلى صفوف الفريق اللندني، مقابل مبلغ قد يصل إلى 34 مليون جنيه استرليني (44 مليون دولار)، حسب وسائل الإعلام البريطانية.

وأعرب روديجير عن سعادته البالغة بالانضمام إلى تشيلسي، حيث صرح للموقع الألكتروني الرسمي لناديه الجديد “إنه شعور مذهل لأن كل لاعب ليس لديه الفرصة للانضمام إلى ناد ضخم مثل تشيلسي”.

أضاف اللاعب الألماني “إنني أتطلع حقا لملاقاة زملائي الجدد، وأشعر بفخر بالغ لأنني أصبحت أحد لاعبي تشيلسي رسميا”.

وبزغت نجومية روديجير منذ أن سجل ظهوره الأول في صفوف فريق شتوتجارت الألماني عام 2012، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى روما عام .2015

وانضم اللاعب إلى روما بشكل دائم في الموسم الماضي، وساهم في حصول الفريق على المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي، المؤهل مباشرة لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

وشارك روديجير للمرة الأولى مع المنتخب الألماني عام 2014، حيث اختير لقائمة الفريق التي شاركت ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) التي أقيمت بفرنسا العام الماضي، ولكنه غاب عن المسابقة بسبب الإصابة.

وكان روديجير أحد العناصر الأساسية في قائمة منتخب الماكينات، الذي توج مؤخرا ببطولة كأس القارات بروسيا، حيث شارك أساسيا في أربعة لقاءات، خلال خمس مباريات خاضها الفريق في البطولة.

وصرح مايكل إيمينالو، المدير التقني لتشيلسي “إن أنطونيو مازال صغيرا لكنه اكتسب خبرة ليست بالقليلة بالنظر إلى مشاركاته مع المنتخب الألماني ومع الأندية التي مثلها. إنه يمتلك كل المميزات المطلوبة للتألق في الدوري الانجليزي الممتاز”.

أضاف إيمينالو “لقد كنا نتابعه لبعض الوقت ولدينا ثقة في أنه سيثبت جدارته بالدفاع عن ألوان تشيلسي”.