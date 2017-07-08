“الربيعة” عبر تويتر يُطمئن موظفي الصحة.. “سنحافظ عليكم”

متابعات – فجر

طمأن وزير الصحة توفيق الربيعة ، موظفي القطاع الصحي ، اليوم بعد إعلان موافقة الملك على برنامج التحول لوزارة الصحة والذي يأتي من ضمنه تحويل المستشفيات والمركز الصحية إلى شركات حكومية.

وقال في سلسلة تغريدات من حسابه الرسمي على “تويتر”: “‏من أولويات التحول: تطوير موظفي قطاع الصحة والمحافظة عليهم”.

وابتدأ الوزير تغريداته بتقديم الشكر والتقدير لخادم الحرمين وولي عهده لدعمهم برنامج التحول لوزارة الصحة، واهتمامهم بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

‏وقال : “‏التحول في الصحة سوف يحدث نقلة نوعية في جودة وسرعة الخدمة ويركز على تعزيز صحة المواطنين ووقايتهم من الأمراض”.

وأضاف “خطة التحول لوزارة الصحة عملت بعد دراسة دقيقة للتجارب الدولية الناجحة في القطاع الصحي ليتم تقديم أفضل الخدمات للمواطنين”.

وأشار الربيعة إلى أن ‏عملية التحول في القطاع الصحي سوف تتم تدريجيا على عدة سنوات لأنها تتطلب تغيير في كثير من السياسات والإجراءات والأنظمة.

‏⁧‫وكانت “الصحة” قد أكدت اليوم بأنها‬⁩ سوف تتحول إلى الأداء بنظام الشركات، مشيرة إلى أن ذلك سيرفع من جودة الأداء والكفاءة والإنتاجية لتتفرغ الوزارة لدورها الرئيسي الإشرافي والتنظيمي.

واكدت في بيان لها اليوم أنها ستتحول في أدائها إلى نظام الشركات وهو (فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية)، وهذا يعني بعد فصل الخدمات عن الوزارة، أن تتفرغ الوزارة إلى دورها الرئيسي الإشرافي والتنظيمي.

وأبانت أن التحول إلى شركات يهدف إلى تطبيق أساليب القطاع الخاص في الكفاءة ورفع الإنتاجية وتقليل الهدر وسرعة اتخاذ القرار والبعد عن المركزية وبالتالي تحسين جودة الخدمات وتوفير الخدمات في الوقت والمكان المناسبين، مشيرة إلى أن تقديم الخدمات سيكون عن طريق تجمعات تتكون من رعاية أولية ومستشفيات عامة وتخصصية تخدم مجموعة من السكان ويتم تقديم رعاية شاملة ومتكاملة (وقائية وعلاجية وتأهيلية) لهم.