في إنجاز أمني.. حرس الحدود يحبط تهريب أكثر من نصف طن من الحشيش والكبتاجون

الرياض – فجر

تمكّن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير) من إحباط عدة محاولات لتهريب أكثر من نصف طن من مادة الحشيش و كمية من الحبوب المخدرة.

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه استمراراً لتنفيذ رجال حرس الحدود لمهامهم في رصد الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة فقد تمكن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية (جازان ،نجران ،عسير ) بتوفيق الله خلال الفترة ٧- ١٤ /١٠/ ١٤٣٨هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش والحبوب المخدرة ، حيث تم رصد عدة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل للمملكة قادمين من الاراضي اليمنية بغرض تهريب الموادالمخدرة وبث هذه السموم للنيل من أبناء المملكة ولمقتضيات الموقف فقد تم التعامل معهم بكل حزم وقوة مماأسفر عنه القبض على عدد (١٤) أربعة عشر شخصاً من الجنسية الأثيوبية و (٥) خمسة أشخاص يمنيي الجنسية .. وكان مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم (٥٤٣,٢٠٠) خمسمائة وثلاثة وأربعون كيلوجرام ومائتا جراماً من مادة الحشيش المخدر، و (٦٣٢٦٠) ثلاثة وستون ألفاً ومائتان وستون قرص أمفيتامين مخدر (كبتاجون)

كما تم في حينه المباشرة في إستكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص و المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وأنهم يعملون بعزيمة عالية‏ في كافة الظروف والأحوال لحماية حدود الوطن من كل ما يستهدف أمنه وإستقراره ومقدراته.وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبناءه بالرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليبه والله ولي التوفيق .