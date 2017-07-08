“العبادي”: لم يتصور العالم أننا سنقضي على داعش بهذه السرعة

متابعات – فجر

تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإعطاء أهمية كبيرة لإعادة الخدمات والبنى التحتية في الموصل.. مشيراً إلى أن العالم لم يتصور أننا سنقضي على تنظيم داعش الإرهابي بهذه السرعة.

وقد أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الأحد تحقيق النصر في مدينة الموصل.

وقد وصل العبادي إلى الموصل حيث أعلن استعادة السيطرة الكاملة على الموصل بعد نحو تسعة أشهر من انطلاق عملية استعادة ثاني أكبر مدن البلاد، وقد بدأت القوات العراقية هجومها لاستعادته المدينة في 17 أكتوبر.

وقال التلفزيون الرسمي العراقي “إن قوة خاصة عراقية تقاتل تنظيم داعش بالمدينة القديمة بالموصل وصلت الأحد إلى ضفة نهر دجلة حيث رفعت العلم العراقي على حافة النهر.

ويشكل تحرير الموصل خطوة ذات أهمية كبيرة للقوات العراقية التي انهارت تماما أمام هجوم تنظيم داعش الإرهابي عام 2014، رغم تفوقها عدديا.