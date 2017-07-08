لاعب خط وسط منتخب ترينيداد “خالم هايلند” يُوقّع للفيصلي

متابعات – فجر

وقعت إدارة نادي الفيصلي مساء اليوم السبت مع اللاعب خالم هايلند (28 سنة) والذي يحمل الجنسية (البلجيكي& الترينيداد وتوباغو) والذي يلعب في مركز خط الوسط ليمثل الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل، وذلك حسبما ذكر المركز الإعلامي بالنادي عبر الحساب الرسمي في موقع “تويتر”.

وأضاف “وقد مثل اللاعب خالم هايلند نادي زولطا فارجيم في الدوري البلجيكي ونادي “جينك” في الدوري الممتاز البلجيكي، وكان آخر فريق لعب معه هو نادي “واسترلو” في الدوري الممتاز البلجيكي وكان آخر فريق لعب معه نادي “واسترلو” في الدوري الممتاز البلجيكي وتم توقيع العقد في مقر بعثة الفريق بمدينة إيندهوفن الهولندية بحضور مدير عام كرة القدم مدلج المدلج.