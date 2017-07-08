قوات الأسد تقصف الأحياء السكنية في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق

واس – فجر
قصفت قوات نظام الأسد اليوم الأحياء السكنية في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.
وقالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا في بيان اليوم أن قوات نظام الأسد قصفت بقذائف الهاون والصواريخ الثقيلة منازل اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك قرب مسجد فلسطين والمنطقة المحيطة به وحي الجاعونة وأحياء أخرى من مخيم اليرموك الأمر الذي يحدث حالة خوف بين الأهالي المحاصرة إضافة إلى تدمير وخراب في المنازل.
ولفتت المجموعة في بيانها إلى أن قصف قوات الأسد لليرموك يأتي في ظل استمرار حصار النظام السوري على مخيم اليرموك منذ 1446 يوماً على التوالي وقطع الماء والكهرباء ومنع عودة الأهالي المهجرة ومنع خروج الأهالي المحاصرة منه.