مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام يقيم حفل معايدة

واس – فجر

أقام مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام اليوم حفل معايدة لمنسوبيه لتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور المدير العام التنفيذي الدكتور يزيد بن عبدالرحمن العوهلي ومدراء الأقسام والإدارات.

وهنأ الدكتور العوهلي منسوبي المستشفى بالعيد السعيد، مؤكدًا حرص إدارة المستشفى التنفيذية على التواصل المستمر مع منسوبيه في مختلف المناسبات التي دأب عليها المستشفى دعماً لمبدأ الترابط ونشر روح الألفة والتقارب بين الموظفين وتحفيزاً للعمل الجاد والدؤوب لتحقيق تطلعات المستشفى وأهدافه.

ونوه الدكتور العوهلي بمشاركة منسوبي المستشفى من مختلف الجاليات الذين أبرزوا خلال الحفل عادات دولهم وتقاليدهم التي ينتمون إليها من باب التلاحم وتبادل الثقافات والتواصل المجتمعي الذي يعكس مدى متانة النسيج بين كافة منسوبي المستشفى بما يعود بالمصلحة العامة على العمل ورفع مستوى الأداء بما يخدم المستفيدين من خدمات هذه المؤسسة الصحية المتميزة.

وتم خلال الحفل تبادل التهاني والتبريكات وتجاذب الأحاديث الودية وتناول طعام الإفطار المعد لهذه المناسبة.

وكان المجلس الاستشاري للمستشفى والإدارة التنفيذية نظموا خلال أيام عيد الفطر المبارك حفل معايدة لمرضى المستشفى.