مدير شرطة محافظة بيشة يُقلّد “الحارثي” رتبته الجديدة

قلّد مدير شرطة محافظة بيشة العقيد “على عبدالرحمن آل عروان” بمكتبه صباح اليوم رئيس رقبا “محمد عايض الحارثي” رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيته.

وهنأ العقيد ”آل عروان” الرئيس رقبا “الحارثي” بهذه المناسبة، متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

من جهته عبر “الحارثي” عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية سائلاً الله العلي القدير بأن تكون هذه الترقية حافزاً له على تقديم المزيد من البذل والعطاء.

أسرة صحيفة “فجر الإلكترونية” تتقدم بخالص التهاني و أشد التبريكات له و تتمنى له دوام التقدم.