“روني” يعود رسمياً إلى صفوف إيفرتون

متابعات – فجر :

عاد واين روني اليوم الأحد رسميا لصفوف فريقه السابق إيفرتون بعد 13 عاما من اللعب في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ودخل الناديان في مفاوضات على مدار الاسبوع الحالي انتهت بانتقال روني لإيفرتون واقتراب المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من الانتقال إلى مانشستر مقابل 75 مليون جنيه استرليني.

ورحل روني (31 عاما) عن إيفرتون في 2004 وانضم لمانشستر مقابل 6ر25 مليون جنيه استرليني لكنه عاد اليوم لملعب جوديسون بارك في صفقة قدرت قيمتها بنحو عشرة ملايين استرليني لتعويض رحيل لوكاكو، ويستمر عقده مع أفيرتون لمدة سنتين.

وبات روني أحدث صفقات إيفرتون في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد ضم جوردان بيكفورد ومايكل كين ودافي كلاسن وساندرو راميريز، في ظل الخطة الطموحة لمدرب الفريق رونالد كومان من أجل الموسم المقبل.

وسجل روني مسيرة ملهمة في اولد ترافورد حيث اصبح الهداف التاريخي لمانشستر متفوقا على سير بوبي تشارلتون كما اصبح الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي.

كما فاز روني بالعديد من الألقاب مع مانشستر حيث توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات ولقب واحد في كأس الاتحاد الإنجليزي وثلاثة ألقاب في كأس رابطة المحترفين ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا ومثله في الدوري الأوروبي ولقب واحد في مونديال الأندية.

وتراجعت مشاركة روني تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في الموسم الماضي ليتدخل إيفرتون وينجح في إعادة إلى جوديسون بارك.

وقال روني “لقد مر زمن طويل من تأكيدي على أن النادي الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي ألعب بين صفوفه باستثناء مانشستر يونايتد سيكون إيفرتون، وسعيد باكتمال هذه الخطوة”.

وأضاف “قبل 13 عاما انتقلت إلى مانشستر بحثا عن الألقاب وحالفني الحظ في أن أكون جزء من واحدة من أكثر الفترات نجاحا في تاريخ النادي”.

وأشار “لقد عدت إلى إيفرتون لأني أثق في أن رونالد كومان يبني فريقا من أجل الفوز، واتطلع للقيام بدوري الحقيقي من أجل الفريق، الفريق الذي أشجعه منذ ان كنت طفلا”.

ومن جانبه أوضح كومان “واين أظهر لي الطموح الذي نحتاجه وعقلية الفوز، إنه يعرف كيفية الفوز بالألقاب، أنا سعيد للغاية بقدومه إلى بيته”.

وأضاف “إنه يحب إيفرتون وكان لديه تصميم على العودة، إنه لا زال في الحادية والثلاثين وليس لدي أي شك في إمكانياته، من المذهل أنه جاء الينا”.