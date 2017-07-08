شرطة جازان تلقي القبض على قاتل والدته بمركز الموسم

جازان – فجر :

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن حكمي أنه عند الساعة الثامنة الا ربع من صباح هذا اليوم الاحد 1438/10/15 تبلغ مركز شرطة الموسم من قبل أحد المواطنين بقرية زمزم عن تعرض ام زوجته يمنية الجنسية للطعن بالة حادة في أنحاء متفرقة من جسمها وأنه قد تم اسعافها للمستشفى.

وعلى الفور تم الانتقال للمستشفى ووجدت المرأة البالغة من العمر ٧٠ عاما بقسم الطوارئ وقد فارقت الحياة وقد لوحظ تعرضها لاثنى عشر طعنه بأنحاء متفرقة من جسمها.

اتخذ اللازم وتم انتقال جهة التحقيق رفق المختصين من الأدلة الجنائية لمنزل الضحية وهو مسرح الحادث تمت معاينته ورفع كافة الآثار منه وتحريز أداة الجريمة.

وأشار الحكمي إلى القبض على الجاني والذي اتضح أنه ابن الضحية 30 عاما يقيم في البلاد بطريقة غير مشروعة اوقف رهن التحقيق

والقضية رهن استكمال الاجراءات وتقديم الجاني للقضاء لينال عقابه الرادع لقاء ما اقدم عليه من جريمة شنعاء والله الموفق.