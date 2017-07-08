أخضر الكاراتيه يختتم تحضيراته للبطولة الآسيوية

فجر – الرياض:

كرَّم رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور ابراهيم القناص لاعبي المنتخب السعودي الحاصلين على ميداليات في بطولة الاتحاد الدولى للكاراتيه للشباب والناشئين وتحت ٢١ سنه والتى اقيمت في مدينة اوماج الكرواتية خلال الفترة من ٤ الى ٩ شوال الجاري وحقق خلالها اللاعبين ثمان ميداليات بواقع ثلاث ذهبيات ومثلها فضة وبرونزيتين .

وقدم الدكتور القناص هدايا للاعبين خلال الحفل الذي إقامته ادارة المنتخب يوم امس بمعسكر المنتخب بمعهد إعداد القادة بمدينة الرياض بحضور اعضاء الأجهزة الفنية واللاعبين .

ووجه الدكتور القناص الشكر لإدارة المنتخب على هذا الحفل ، مؤكدًا أن لاعبي المنتخب الوطني ظهروا بمستوى جيد ومشرف خلال بطولة الاتحاد الدولى للكاراتيه خاصة بعد الإعداد البدني والمهاري والخططي العالي الذي قام به اعضاء الأجهزة الفنية والإدارية طوال فترة الإعداد للبطولة .

وكان المنتخب السعودي للكاراتيه قد انهى امس تحضيراته للمشاركة في البطولة الآسيوية ١٤ للناشئين والشباب وتحت ٢١ عام والبطولة الآسيوية ١٦ للكبار والتى ستقام بكازاخستان بمدينة استاتا خلال الفترة من ١٧ الى ٢٣ شوال الجاري .

ووقف الدكتور القناص على اخر التحضيرات لهذه المشاركة خلال اجتماعه باللاعبين مؤكدا لهم بان الاتحاد يضع يده بين أيادي أبناءه اللاعبين لمواصلة الرقي باللعبة والوصول بها إلى أعلى المستويات المنشودة.

وحث القناص اللاعبين على تقديم الصورة المشرفة في هذه البطولة القارية ، واظهار الأداء الذي يؤكد مدى الجاهزية الفنية،

لافتا بان الاتحاد لم يدخر جهدا في سبيل تهيئة الأجواء المناسبة للمنتخب وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة، حرصا منه على أن تكون المنتخبات الوطنية جاهزة ولا تواجهها أي صعوبات تذكر، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة لديه الثقة بإمكانيات اللاعبين والقدرة على تحقيق هذه الأهداف.

و أعرب الجهاز الفني والإداري للمنتخب وكافة اللاعبين عن تقديرهم للدعم المستمر من قبل رئيس الاتحاد وكافة أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدين رغبتهم الجادة في تقديم المستوى المشرف للملكة في هذه البطولة القارية .