“العدل” تستكمل مسوغات التعيين لـــ1197 مرشحاً

متابعات – فجر :

أنهت وزارة العدل ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية إصدار قرارات التعيين للمرشحين الذين استكملوا مسوغات التعيين في جميع مناطق المملكة على وظائف (كاتب ضبط، مأمور تنفيذ، باحث شرعي مساعد، باحث قانوني مساعد، محاسب مساعد، مقدر أملاك مساعد وفني دعم مساعد) بالمرتبة السادسة والبالغ عددهم (1197) مرشحاً.

وإذ تبارك الوزارة لهم هذا التعيين تهيب بهم سرعة مراجعة فروع الوزارة المتقدمين عليها وذلك لاستلام صور قرار التعيين وسرعة مباشرة وظائفهم في الجهات التي عينوا فيها خلال فترة 15 يوماً من تاريخ تعيينه حتى لا يتم إلغاء قرار التعيين وفقاً لنظام ولوائح الخدمة المدنية.

وتأتي قرارات التعيين تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير العدل الشيخ د. وليد الصمعاني، للاستفادة من الموارد البشرية المناسبة ودعماً للتشكيلات الوظيفية في المحاكم التجارية والعمالية ومحاكم التنفيذ والمحاكم الأخرى والمرافق العدلية في جميع مناطق المملكة.