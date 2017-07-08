“هيئة الإحصاء” تبدأ الخميس القادم إجراء ثلاثة مسوح أسرية

واس – فجر :

تبدأ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) الخميس القادم، بزيارة أكثر من 57 ألف أسرة في كافة مناطق المملكة وبمشاركة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للرياضة؛ لإجراء ثلاثة مسوح أسرية : مسح نفاذ واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد، ومسح ممارسة الرياضة للأسر، إضافة إلى مسح القوى العاملة للربع الثالث.

ودعت الهيئة كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين العاملين في الميدان بمختلف مناطق المملكة الـ ( 13 ) وتشمل المُدن والمحافظات التابعة لها، ويستمر عمل أكثر من 450 باحثاً ميدانياً حتى 25 ذي القعدة 1438هـ الموافق 17 أغسطس 2017م.

وفي هذا السياق أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج أنّ مسح “ممارسة الرياضة للأسر ” يأتي كأحد متطلبات رؤية السعودية 2030 بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، ويهدف إلى توفير مؤشرات حديثة عن مدى ممارسة الأسر للرياضة، ومن خلال نتائجه سوف تتعرف الجهات المعنية على أسباب ممارسة الرياضة من عدمه، والحصول على إحصائيات محدثة عن علاقة الأسر بالرياضة، ويقدم صورة شاملة عن حجم مشاركة المجتمع في الرياضة وممارسة النشاط البدني، إضافة إلى توفير بيانات عن نسب ممارسي الرياضة للأسرة بشكل منتظم مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، وتوفير بيانات عن نسب ممارسي الرياضة للأسرة في المرافق العامة أو النوادي أو المراكز الرياضة، وعن عدد المرات التي يزاول فيها الفرد الرياضة خلال الأسبوع، وإلى معرفة الأسباب التي تعيق الفرد عن ممارسة الرياضة.

وأضاف المفرج أنَّ هذا المسح يتزامن مع مسح “القوى العاملة ” للربع الثالث من هذا العام، الذي يهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، وتوفير بيانات عنهما، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين، إضافة إلى توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين، وبيانات عن العمالة المنظمة وغير المنظمة، مشيراً إلى أنه سوف تصدر نتائجه ضمن نشرة سوق العمل التي بدأت الهيئة بإصدارها مؤخرًا.

وحول مسح “نفاذ واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد” أبان المتحدث الرسمي للهيئة بأنّ هذا المسح الذي يأتي بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات حديثة عن مدى نفاذ واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات لدى الأسر والأفراد تشمل: مدى توفر أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات للأسر، ومدى استخدام الخدمات البريدية للأسر، ونفاذ الأسر لتقنيات المعلومات والاتصالات.

كما سيوفر هذا المسح بيانات خاصة بالأفراد تشمل: مدى استخدام تقنيات المعلومات للأفراد، وكذلك الفئات العمرية والحالة التعليمية، والعملية، والصعوبات، وأماكن الاستخدام ومعرفة أسباب عدم استخدامهم لتقنيات المعلومات والاتصالات.

هذا وأكد المفرج أنَّ الهيئة قد حرصت على إشراك كافة الأطراف ذات العلاقة مِنْ منتجي البيانات ومستخدميها في تطوير منتجاتها الإحصائية مِنْ البناء إلى النشر عبر التشاركية المتكاملة معها، وقد أقيم مؤخرًا برنامج تدريبي للمشرفين على هذه المسوح شاركت فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للرياضة.

وأكدت الهيئة العامة للإحصاء أنَّ جميع البيانات يتم التعامل معها كأساس معلوماتي يَعتمِدُ عليه متخذو القرارات التنموية في كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة التي تعود بنفعها على المواطن والمقيم، وأن جميع الباحثين الإحصائيين يحملون بطاقات رسمية ومخولين بشكل رسمي لجمع البيانات ليتم حفظها والتعامل معها بسرية تامة وفقًا لنظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء، كما أتاحت الهيئة من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa الفرصة للدارسين والمهتمين الاطلاع على استمارات البحث الميدانية التي سوف يتم جمع البيانات بناءً عليها، ويمكن لكافة الأسر والمُنشآت الاستفسار من خلال الرقم المجاني لمركز الاتصال 8001240440 عن هذه الأعمال وغيرها.