العربية للعود: الفصل التعسفي للسعوديين غير صحيح

متابعات – فجر :

نفت الشركة العربية للعود فصل أي موظف سعودي بشكل تعسفي أو بسبب ما وصف بـ “التقشّف” أو في خطوة لخفض التكاليف، مشدّدة على استعدادها التام في عودة أي موظف إلى العمل وتعويضه ما لم يكن الاستغناء عنه بسبب عدم التزامه بواجبات وحقوق العمل.

وكشف الرئيس التنفيذي للعربية للعود عبدالله بن محمد الدويش في رده على سؤال لـ “الرياض” أن عدد الموظفين السعوديين في “العربية للعود” بلغت 865 موظف سعودي بنسبة 34٪‏ من إجمالي القوى العاملة بالشركة، وأضاف: ” نطمح في وصول تلك النسبة إلى 40٪‏ في نهاية العام الجاري وإلى 50 ٪‏ بنهاية عام 2018 م”.

وحول الحوافز التي تقدمها “العربية للعود” لاستقطاب الكفاءات السعودية أوضح “الدويش” بقوله: ” نشجع الشباب السعودي عن طريق التعاقد معهم على رواتب مجزية ومميزات عالية تتفوق عن غير السعودي، ‏فالبائع غير السعودي يكون راتبه في حدود 2500 ريال، وإجازة أسبوعية (يوم واحد) ‏، أما بالنسبة للمستلم لأحد محلاتنا من السعوديين فإن الراتب الشهري وبعد فترة التجربة يصل الى 5400 ريال ‏، وبعد إكمال السنة الأولى يصبح الراتب 6075 ريال، إلى أن يصل الى 6750 ريال ، والإجازة الأسبوعية يومين، اضافة الى الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، وعمولات وحوافز على المبيعات كما أنّه يتمتع بالتأمين الطبي له ولعائلته ، كما يستطيع “الشاب السعودي” اختيار ‏الوقت المناسب له للعمل سواء في الفترة الصباحية أو الفترة المسائية أو كلاهما حسب رغبته وظروفه.

ولفت “الدويش” إلى أن العربية للعود لديها مصنع نسائي بنسبة 100٪‏ من السعوديات، وهو يعد الأكبر في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، كاشفاً النقاب عن عزم الشركة انشاء مصنع نسائي جديد، يستوعب أكثر من 500 موظفة من السعوديات.