مؤقتاً.. إيقاف استيراد الفراولة المصرية بقرار من “البيئة”

متابعات – فجر :

حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤقتاً، استيراد ثمار الفراولة الطازجة من جهورية مصر العربية بسبب وجود متبقيات للمبيدات.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمحاجر د. أسامة الصالح أن سبب الحظر جاء بناء على نتائج التحليل التي تم التوصل إليها من خلال سحب عينات الفراولة الواردة من مصر وثبوت استمرار ورود شحنات ترتفع فيها كمية المتبقيات من المبيدات عن الحد المسموح به عالمياً بحسب دستور الأغذية (الكودكس).

يشار إلى أن الوزارة تعمل على مراقبة شحنات المنتجات الزراعية من الخضروات والفواكه الطازجة الواردة إلى المملكة عبر محاجرها في جميع المنافذ الحدودية والتأكد من مأمونية وسلامة هذه المنتجات للاستهلاك.