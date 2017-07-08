صحة الشمالية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك

متابعات _فجر

أقامت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية بمقر المديرية بعرعر صباح اليوم الاحد الموافق 15شوال للعام 1438هـ حفل معايدة لمنسوبيها وذلك بحضور سعادة المدير العام للشئون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية الاستاذ/ عبدالله ولمان العازمي ومساعديه ومدراء المستشفيات والإدارات والقطاعات الصحية والزملاء بالمنطقة .

وهنأ سعادته الجميع بمناسبة عيد الفطر المبارك وحثهم على بذل المزيد من الجهود لخدمة المرضى والسعي الى تقديم خدمات صحة مميزه وأكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والإخلاص والشعور بالمسئولية وأداء المهام والواجبات المنوطة بهم.

وقدم المدير العام شكره و تقديره لكافة فريق العمل الذي كان يعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1438هـ .



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