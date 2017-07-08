سماحة مفتي عام المملكة يباشرعمله بالطائف

متابعات _فجر

باشر سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وأعضاء اللجنة الدائمة للفتوى ، عملهم اليوم بمقر الرئاسة العامة البحوث العلمية والإفتاء بمحافظة الطائف .

وسيلقي سماحته وأصحاب الفضيلة الدروس والمحاضرات في المحافظة والمناطق القريبة منها , كما يلقي بعض أصحاب الفضيلة دروساً أسبوعية في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

ويستقبل سماحته وأصحاب الفضيلة المشايخ أعضاء اللجنة ،المستفتين والمراجعين في مكاتبهم بالطائف أو من خلال هواتفهم المباشرة أو بالاتصال بسنترال الرئاسة بمحافظة الطائف0127328888.