مياه جازان تبدأ ضخ مياه التحلية لعدد من قرى محافظة صبيا

متابعات _فجر

بدأت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان ممثلة في فرع خدمات المياه بمحافظة صبيا، ضخ مياه التحلية لعدد من قرى المحافظة صبيا.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة المهندس بندر بن ناصر الجبر أن الإدارة تمكنت من إيصال مياه التحلية إلى قرية قوز الجعافرة وقرية البطيح وقرية العرضه وقرية وجه الحسن بمحافظة صبيا، وذلك انطلاقاً من حرصها على إيصال خدماتها لمختلف محافظات وقرى المنطقة من خلال التشديد على المقاولين بأهمية تسريع وتيرة العمل لتنفيذ المشاريع وفق المواصفات والمقاييس.

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