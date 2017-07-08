العيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري تقدم 2276 وصفة علاجية للأشقاء السوريين

متابعات _فجر

صرفت العيادات التخصصية السعودية من خلال الصيدلية التابعة لها في مخيم الزعتري 2276 وصفة طبية وذلك خلال الأسبوع 235 منذ بدء تقديم الخدمات للأشقاء اللاجئين السوريين .

وشملت الوصفات جميع أصناف الادوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها اللاجئون .

ولفت المدير الطبي للعيادات الدكتور حامد المفعلاني النظر إلى أن الاشقاء السوريين القاطنين في مخيم الزعتري يقصدون العيادات التخصصية السعودية لتنوع الاختصاصات الطبية فيها بما يوفر الرعاية الصحية المتكاملة لهم ولأسرهم الذي يكمله وجود الصيدلية المتكاملة في العيادات التي تتوافر بها الاصناف العلاجية لجميع الاختصاصات الطبية إضافة إلى اهتمامها بصرف الأدوية الدورية للأمراض المزمنة والموسمية .

من جانبه اوضح المدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة السعودية من خلال العيادات الطبية المتخصصة داخل مخيم الزعتري تقوم باستمرار على رفد المرافق الطبية كافة بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة بما يحقق الهدف السامي المنشود لمتابعة الشقيق السوري من الناحية الطبية والصحية والجسدية .