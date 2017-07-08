تخلصي من السيلوليت خلال 15 دقيقة فقط بهذه الطريقة

متابعات _فجر

يعاني الكثير من النساء والفتيات، من ظهور التشقققات البيضاء أو السيلوليت في مناطق مختلفة من الجسم وهذا يعود إلى أن الجلد يتعرّض لعملية تمدّد أو تقلّص سريعة بفعل اكتساب وخسارة الوزن خلال مدّة قصيرة جداً.

لكن لا داعي لأن يُشعرك ذلك بالانزعاج. فبعض العلاجات المنزلية يمكنها أن تساعدك على التخلّص من هذه الشقوق بفعالية وفي وقت قياسي. إذاَ، إلجئي أولاً إلى الليمون وجرّبي هذه الوصفة غير المكلفة وسهلة التحضير.

وصفة الليمون الفعالة

احرصي على أن تطبّقي هذه الوصفة سهلة التحضير في المساء أو في فترة ما بعد الظهر، أيّ عندما لا تتعرض لتأثيرات العوامل الخارجية. وفي هذه الحالة تحتاجين فقط إلى: حبّة من الليمون وقطعة من القطن الطبي. وعندما تصبح مكوناتك جاهزة، يبقى أن تقومي بهذه الخطوات:

-نظّفي المناطق التي تعاني من السليلوليت بشكل جيد قبل أن تبدئي بتطبيق الوصفة.

– ضعي حبّة الليمون في الثلاجة. وعندما تصبح باردة، قطعيها إلى نصفين واعصريها.

-ضعي عصير الليمون الذي حصلت عليه في كوب.

– غمّسي قطعة القطن النظيفة في العصير ودلّكي بواسطتها المناطق التي تظهر فيها شقوق السيليوليت.

-أثناء قيامك بعملية التدليك، كرّري حركات دائرية لطيفة، فهذا يساعد على تحريك الدورة الدموية في المناطق المستهدفة ويسمح بنفاذ عصير الليمون إلى أعماق الجلد وإلى تحقيق هدفك خلال وقت قصير.

-أتركي العصير على بشرتك لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

-إنزعي عصير الليمون عن جلدك مستخدمةً كمية وافرة من الماء الدافئ.

-جفّفي بشرتك بمنشفة ناعمة ونظيفة ثمّ طبقي عليها كريم مرطباً عادياً مع القليل من الزيت الذي يساعد على شدّ الجلد. ويمكنك في هذه الحالة أن تلجئي مثلاً إلى زيت بذور العنب الذي يرطب جلدك ويمنحه النعومة والتماسك أيضاً.

-إذا كنت تعانين من ظهور البثور والخدوش في مناطق مختلفة من جسمك، يمكن هذه الوصفة أن تساعدك على التخلّص من ذلك. فاستفيدي منها ولا تتردّدي.

-من الأفضل أن تطبقي هذه الوصفة يومياً إلى أن تحصلي على النتيجة التي تريدين وتذكّري دائماً أنها سهلة التحضير وغير مكلفة وأنها تمنحك بشرتك النضارة والحيوية والإشراق وبالتزامن مع ذلك، لا تنسي أن تمارسي التمارين الرياضية.