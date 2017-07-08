أمانة نجران تنفذ جولات رقابية على الفنادق والشقق المفروشة بالمنطقة

متابعات _فجر

نفذت أمانة منطقة نجران، جولات رقابية على الفنادق والشقق المفروشة، داخل مدينة نجران، وذلك للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة لسكان وزوار المنطقة.

وأفاد مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع، أنه تم خلال الجولة ضبط عدد من المخالفات المتمثلة في عدم وجود رخص فتح محل، وتدني مستوى النظافة العامة، وتشغيل عمالة لا يوجد لديهم شهادات، وانتهاء رخصة المحل، وفتح محلات ملحقة بالنشاط دون استخراج تراخيص صحية، إضافة إلى تراكم النفايات وعدم التخلص منها، ووضع لوحات إضافية زائدة في المساحة عما تم الترخيص به دون أخذ موافقة البلدية، مبيناً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

من جانبه شدد مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله ناصر آل فاضل على عدم التهاون عند ضبط أي مخالفة لتحقق الجولات هدفها المنشود في رفع المستوى الصحي، مقدماً شكره لكل من أسهم في الإبلاغ عن المحال المخالفة على رقم طوارئ الأمانة 940، الذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال الملاحظات، والتعامل معها في حينه.

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