5 أطعمة ضرورية لمحاربة حساسية الأنف

متابعات-فجر :

إذا كنت تعانين من أعراض حساسية الغبار أو حساسية حبوب الطلع أو غيرها من أنواع الحساسية التي قد تصل حتى إلى الإصابة بأزمات تنفسية، ونصحك بـ 5 أنواع من الأطعمة يمكنها أن تجعلك أبعد عن مظاهر حساسية الغبار، ويكفيك فقط المواظبة على تناولها، وهي:السبانخ إذا أردت التخلص من الربو عليك تناول السبانخ باستمرار، حيث يُعد هذا الصنف من الخضروات طبيب الخضراوات الورقية بسبب احتوائه على كميات هامة من الفيتامين C والفيتامين E والبيتا كاروتين والبوتاسيوم والمغنيسيوم. التفاح تناولي ثمرة واحدة من التفاح يوميا تبعدك عن زيارة الطبيب، وتقيك من الإصابة بالحساسية بفضل احتوائها على نسبة عالية من الكيرسيتين، وهو من أقوى مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه. الموز يحتوي الموز على نسب عالية من الألياف، فهو يعتبر من الفواكه التي تساعد في الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي وكافة أعراض الحساسية. الأفوكادو يتميز الأفوكادو بقدرته على مكافحة الأزمات الربوية ومشاكل الجهاز التنفسي الناجمة عن الحساسية بالأساس. الثوم يعتبر الثوم واحدا من أشهر الأطعمة المقاومة للحساسية، فهو يتحكم في نشاط بعض الأنزيمات المسؤولة عن إنتاج المركبات الالتهابية في الجسم.