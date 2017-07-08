مقاتلات التحالف تقصف مواقع عسكرية للحوثيين في صنعاء و حجة وعمران

متابعات-فجر :

قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتحركات ومعسكرات لمليشيا الحوثي والمخلوع صالح، في محافظات صنعاء وحجة وعمران.وقالت مصادر محلية إن الطيران استهدف بأكثر من غارة مواقع المليشيات في مناطق متفرقة من مديرية نهم شرقي صنعاء.كما استهدف الطيران، بحسب المصادر، تحركات ومواقع للمتمردين مليشيا الحوثي وصالح في مديرية ميدي الساحلية بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.وفي محافظة عمران، شمالي اليمن، شن الطيران أكثر من ست غارات على معسكرات تدريب ومواقع للمليشيا بمناطق متفرقة من مديرية حرف سفيان القريبة من محافظة صعدة.وكثف طيران التحالف غاراته على مواقع وتحركات المليشيا في أكثر من محافظة يمنية خلال الساعات القليلة الماضية.