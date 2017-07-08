خفر السواحل الليبي ينقذ 85 مهاجراً قبالة سواحل طرابلس

متابعات -فجر :

قال خفر السواحل الليبي، إنّه أنقذ نحو 85 مهاجراً قبالة الساحل إلى الشرق من طرابلس أمس، إلّا أنّه يعتقد بأنّ هناك نحو 40 آخرين في عداد المفقودين. وأكّد المسؤول في خفر السواحل معمر محمد ميلاد، أنّه تمّ إنقاذ المهاجرين على بعد عشرة كيلومترات شمال غربي بلدة غورابولي بعدما رصدتهم قوارب الصيد في البحر، مضيفاً: «بسبب الحمولة الثقيلة على القارب المطاطي تهشمت قاعدته الخشبية وبدأ في الغرق». ووفق الناجين يوجد نحو 40 آخرين مفقودين من بينهم سبعة أطفال. بدوره، أوضح الناطق باسم البحرية الليبية أيوب قاسم، أنّ القارب غرق على بعد ستة أميال بحرية شمال غرب القره بوللي، لافتاً إلى أنّ عشرة قوارب صيد شاركت في عمليات البحث. وأبان أنّ المهاجرين الذين تم إنقاذهم من نيجيريا والسنغال والكاميرون وساحل العاج وغانا. وروت الناجية النيجيرية فيفيان إيفوسا الحادث بقولها: «إنها المرة الأولى التي أرى فيها، لم أكن أعلم أن البحر كبير لهذه الدرجة»، مردفة: «القارب بدأ بالغرق عندما فرغ من الهواء والجميع بدأ يصرخ، لم أشهد حادثاً مماثلاً في حياتي كلها، أشعر بصدمة، شيئاً فشيئاً وجدنا أنفسنا في المياه والجميع بدأ يتدافع حتى أنهم سحبوني من شعري إلى الأسفل، قبل أن ينقذنا صيادون من حافة الموت». وأشارت إيفوسا إلى أنّها تركت أبناءها في نيجيريا وسافرت من بلدها بسبب أوضاعه، مضيفة: «المعاناة كانت كبيرة جداً بالنسبة إلي ولم أتلق أي مساعدة، كنت أعمل مصففة شعر لكن عندما أدفع أقساط المدرسة وثمن المأكل والملبس، لا يبقى معي أي شيء، لهذا السبب قررت الرحيل».