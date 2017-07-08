محافظة وادي الدواسر تحذر من حمل وإطلاق الأسلحة النارية في المناسبات

وادي الدواسر – صالح الغانم:

حذرت محافظة وادي الدواسر من حمل الأسلحة وإطلاق الأعيرة النارية في حفلات الزواج والمناسبات الخاصة .وأكد محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك ، على جميع رؤساء المراكز والمعرفين بالمحافظة ، بأهمية التعاون والتوعية وضرورة المساهمة في التصدي بحزم لهذه الظاهرة والأشعار بتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظاماً لدى النيابة العامة بحق المخالفين حيث سيطبق نظام حمل الاسلحة والذخائر بحق كل مخالف وتشديد العقوبة ضده بالسجن والغرامة ومصادرة السلاح ، حفاظاً على الأرواح والممتلكات ، وتعريض الآخرين للخطر ، ودعا اصحاب مواقع الاحتفالات والمناسبات بالإبلاغ فوراً عن كل من يخالف تلك التوجيهات ، وإلا سيعتبر متستراً ويطبق بحقه النظام .وأوضح المبارك أن ذلك يأتي تمشياً مع توجيهات أمارة المنطقة بالتأكيد على الجميع بمتابعة ورصد أي مخالفات بهذا الشأن ، وإحالة مرتكبيها للتحقيق تمهيداً لمجازاتهم حسب الأنظمة والتعليمات ، مبيناً أنه تم تزويد الجهات الأمنية بالمحافظة بذلك التوجيه .