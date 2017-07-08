حريق هائل في وسط ” كاليفورنيا” يجبر السكان على إخلاء منازلهم

متابعات-فجر :

عكف رجال الإطفاء قرب سواحل وسط كاليفورنيا، أمس السبت، على حماية عشرات المنازل، التي هجرها سكانها، من حريق هائل يتسع نطاقه بسرعة في منطقة منحدرة في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى قياسي ببعض أنحاء الغرب الأمريكي. ونشب حريق ألامو، الذي سمي بهذا الاسم نسبة إلى جدول صغير في المنطقة، الخميس الماضي قبل أن يمتد نطاقه لنحو 6000 فدان على الحدود بين مقاطعتي سان لويس أوبيسبو وسانتا باربارا.وقالت المتحدثة باسم مقاطعة سانتا باربارا جينا دي بينتو إنه “حتى اليوم أي بعد يوم من إخلاء السلطات لعدد يتراوح بين 150 و200 منزل في منطقة قرب بلدة سانتا ماريا، لم يتم احتواء سوى 10% من الحريق”.وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية بلغت درجة الحرارة في مدينة ومنتجع بالم سبرينجز بجنوب كاليفورنيا أمس الجمعة 50 % وهو رقم قياسي منذ عام 1976.