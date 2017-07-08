وفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة إثر تعرضهم لحادث مروع على طريق “مكة-المدينة”

متابعات-فجر :

أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء أمس السبت ،تفاصيل وفاة مقيم ومرافقيه في حادث وقع على طريق “مكة – المدينة” السريع. وأضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن مجريات التحقيق أوضحت أن السائق (مقيم يبلغ من العمر 48 سنة) كان يقود سيارته من نوع “فورد تورس” على الجانب الأيسر من الطريق، لكنه انحرف بشكل مفاجئ، واصطدم بالسياج الفاصل بين الاتجاهين، ثم بالخرسانة الحاملة لأحد أعمدة الإنارة، لينتج عن ذلك وفاته، ووفاة مرافقيه (زوجته 31 سنة، وابنتيه 6 سنوات و5 سنوات) رحمهم الله.وأضافت الإدارة أن التحقيقات أشارت إلى أن الحادث نتج – بعد قدر الله تعالى – عن انشغال السائق عن الطريق، وعدم سيطرته على مركبته.وتقدمت الإدارة بأحر التعازي إلى ذوي المتوفين، داعية الجميع للالتزام بأنظمة المرور وعدم الانشغال بأي أمر آخر أثناء القيادة لتحقيق السلامة العامة على الطرق.