“الطب البديل” المكملات الغذائية ليست آمنة لمرضى السكري

متابعات – فجر

أكد الحساب الرسمي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي التابع لوزارة الصحة في موقع “تويتر” اليوم السبت بأن المكملات الغذائية ليست آمنة تمامًا لاستخدامها من قِبل مرضى السكري بل إن بعضها قد يزيد من احتمالية إصابتهم بأمراض الكلى.