الرياض: 13292مراجع ومراجعة للمراكز الصحية خلال أيام عيد الفطر

متابعات – فجر

كشفت الصحة بمنطقة الرياض بأن المراكز الصحية المكلفة بالعمل خلال اجازة عيد الفطر المبارك للعام 1438 والبالغ عددها 174 استقبلت في الأيام الأربعة للعيد “13292” مراجع .بينهم رجال ونساء واطفال سعوديين وغير سعوديين .

وتضمنت الخدمات المقدمة من المراكز الصحية للمراجعين خدمة الإسعافات الأولية للمرضى المصابين بالربو ولبعض المرضى في عيادات الضماد والجروح ، بالاضافة الى استقبال الحالات المرضية الاخرى المصابة بارتفاع درجة الحرارة والإنفلونزا والامراض المزمنة ، وتم صرف الأدوية لكافة المراجعين وتسجيل موعد لمراجعة المركز لبعض المرضى لمتابعتهم .

واكدت صحة الرياض بأن جميع المراكز الصحية المكلفة خلال اجازة العيد قدمت الخدمة بالشكل المطلوب وتم التعامل مع الحالات المستقبلة وفق نطاقات الخدمة الخاصة بمراكز الرعاية الأولية.