الأمن المصري يُعلن عن مقتل 14 عنصرًا إرهابيًا

واس – فجر

قُتل 14 عنصرًا إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن المصرية، بإحدى المناطق الصحراوية بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها اليوم، أن مجموعة من العناصر الإرهابية بمحافظة شمال سيناء قامت بإعداد معسكر تنظيمي لاستقبال العناصر المستقطبة حديثًا لصفوفهم وتدريبهم على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المتفجرة، مشيرة إلى أنه عند اقتراب القوات الأمنية من المعسكر بادرت تلك العناصر بإطلاق وابل كثيف من النيران تجاه القوات، التي تعاملت معهم، مما أسفر عن مقتل 14 عنصرًا إرهابيًا .