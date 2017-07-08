كشاف سعودي يُنافس على عضوية اللجنة الاستشارية العالمية للشباب

واس – فجر

ينافس مرشح جمعية الكشافة العربية السعودية الجوال السعودي ، معاذ بن محمد النجيفان ، مع 15 جوالاً من 15 جمعية كشفية وطنية حول العالم ، من بينهم 4 جوالة من الأقليم العربي ، للفوز بعضوية اللجنة الاستشارية للشباب بالمنظمة الكشفية العالمية للفترة 2017 – 2020م .

وسينتخب 6 من الجوالة في المنتدى العالمي الـ 13 للشباب الذي سيعقد في جمهورية أذربيجان في مدينة غابالا خلال الفترة من 14 – 18 / 11 / 1438هـ .

وشارك الجوال النجيفان في العديد من المناسبات الداخلية والخارجية من أبرزها المنتدى الكشفي العربي الثالث في سلطنة عمان، ومعسكرات خدمة الحجاج والمعتمرين، كما شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات والمسابقات الكشفية المحلية .

وينافس على المقاعد الستة ممثلين عن الجمعيات الكشفية الوطنية في المغرب، والأردن، وتونس، بالإضافة إلى توغو ونيبال والمكسيك وهونغ كونغ وأذربيجان وأوكرانيا والسويد والبرازيل وكينياو ليختنشتاين واليابان والبرتغال .